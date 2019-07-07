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Найкрасивіша футболістка планети станцювала Twerk під час святкування перемоги на ЧС-2019 – гаряче відео

7 липня 22:55 2168 Читать на русском
Найкрасивіша футболістка планети станцювала Twerk під час святкування перемоги на ЧС-2019 – гаряче відео
Алекс Морган (зверху) / ФІФА

Футболістка збірної США Алекс Морган вразила вболівальників виконанням танцю Twerk під час святкування тріумфу на чемпіонаті світу-2019.

Збірна США перемогла Нідерланди у фінальному матчі жіночого чемпіонату світу-2019 та вчетверте стала найкращою командою планети.

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Лідер "зоряно-смугастих" Алекс Морган, яка також вважається найкрасивішою футболісткою у світі, вирішила відсвяткувати перемогу на Мундіалі нестандартно. Нападниця виконала знаменитий танець Twerk у роздягальні.

Нагадаємо, після півфіналу проти Англії (2:1) Морган спародіювала акторку Софі Тернер, зобразивши, що п'є чай, чим викликала шквал критики на свою адресу.

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Відеоновини Світ США США Жіноча збірна США Алекс Морган Алекс Морган Жіночий футбол
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