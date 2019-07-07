Легка перемога США над Нідерландами та злива рекордів – американки вдруге поспіль виграли чемпіонат світу

Жіноча збірна США легко обіграла команду Нідерландів і вдруге поспіль стала чемпіоном світу.

Чемпіонат світу серед жінок. Фінал

США – Нідерланди – 2:0

Голи: Рапіно, 61 (п), Лавель, 69

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Американки ще до початку фінального поєдинку вважалися беззаперечними фаворитками. З самого початку матчу збірна США взяла ситуації під свій контроль, регулярно створюючи небезпеку біля володінь суперника. У першому таймі Нідерланди продемонстрували злагоджену гру в захисті і зуміли не пропустити.

Звітний матч став першим за останні 14 поєдинків, у яких американки не зуміли відзначитися голом у перші 45 хвилин.

Друга половина зустрічі мало чим відрізнялася від першої. Однак на 58-й хвилині Алекс Морган після боротьби з суперницею впала у штрафному Нідерландів. Арбітр після перегляду відеоповтору вказав на 11-метрову позначку, а Меган Рапіно бездоганно реалізувала покарання, забивши свій 50-й гол у футболці національної команди. Для капітана збірної США це був третій реалізований пенальті на цьогорічному турнірі.

Окрім того Рапіно вдалося наздогнати Алекс Морган та Еллен Вайт у списку найкращих бомбардирів ЧС-2019 – в усіх по 6 забитих м'ячів.

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Всього через 6 хвилин американки завдяки Роуз Лавель зуміли подвоїти перевагу. Цей гол став для збірної США 26-м у нинішньому турнірі – це новий рекорд чемпіонату світу серед жінок. Окрім того американки забили щонайменше 2 голи уже впродовж останніх 7 поєдинків.

Таким чином США вдалося захистити титул чемпіонок світу, здобутий у 2015 році. Американки продовжують бути найтитулованішою жіночою командою на чемпіонатах світу – 4 трофеї.

Також після сьогоднішнього фіналу США повторила рекорд чоловічої збірної Бразилії за тривалістю переможної серії в матчах чемпіонатів світу – в обох команд наразі по 11 перемог поспіль.