Перші фото екіпірування каталонського клубу на сезон 2020/21 викликали неабияке обурення в мережі.

Спеціалізований портал Footy Headlines буквально шокував прихильників Барси ексклюзивними світлинами нової форми. Футболка виконана у традиційних синьо-гранатових кольорах, проте непропорційні полоски багатьох розлютили не на жарт.

Лапорта підбадьорив гравців Барселони перед вильотом у Париж – Дест сконфузив новоспеченого президента

Фанати "блаугранас" знищують компанію Nike, яка вже багато років одягає каталонський клуб. Ба більше, уболівальники закликають новоспеченого президента Лапорту виплинути на американського виробника, аби той розробив дизайн ще раз.

@MundoBara10: "Жахливо потворна форма. Плювок в душу всього барселонізму. Сподіваюсь, що Лапорта вплине на ситуацію".

@Fergiron: "Сосіос повинні самі вирішувати, у якій формі гратиме команда. Лапорта вже говорив про це. Вони роблять з нас клоунів".

@ap_angelperez: "Господи, який жах. Що витворяє Nike".

До слова, Барса проведе мадридське Ель Класіко нинішнього сезону в унікальній формі, яку презентував легендарний Карлес Пуйоль.

El diseño que desveló MD en exclusiva ya se ha traducido en una prenda real y empiezan a circular las primeras fotos



@ap_angelperezhttps://t.co/Y0nUekhyQH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 10, 2021

Барселона "виграла" дербі Мадрида, Баварія прибила Дортмунд, Сульшер шокував Пепа і перевершив Фергюсона – огляд вікенду