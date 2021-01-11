Каталонці вже розпочали підготовку до надпринципового протистояння.

11 квітня Барселона на виїзді зіграє проти Реала в рамках чемпіонату Іспанії. Для чергового Ель Класіко "блаугранас" готують ексклюзивну форму, повідомляє AS.

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Екіпірування буде задіяне лише для цієї гри. Обличчям кампанії з презентації нової форми стане легенда клубу Карлес Пуйоль, який захищав кольори каталонського клубу усю свою професіональну кар'єру (1999-2014 роки).

Нагадаємо, після 18-ти турів Ла Ліги Барса розташувалась на третій сходинці, поступаючись Реалу (друге місце) трьома очками.

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