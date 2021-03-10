Специализированный портал Footy Headlines буквально шокировал поклонников Барсы эксклюзивными фотографиями новой формы. Футболка выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах, однако непропорциональные полоски многих разозлили не на шутку.

Лапорта подбодрил игроков Барселоны перед вылетом в Париж – Дест сконфузил новоиспеченного президента

Фанаты "блаугранас" уничтожают компанию Nike, которая уже много лет одевает каталонский клуб. Более того, болельщики призывают новоиспеченного президента Лапорту повлиять на американского производителя, чтобы тот разработал дизайн заново.

@MundoBara10: "Ужасно уродливая форма. Плевок в душу всего барселонизма. Надеюсь, что Лапорта повлияет на ситуацию".

@Fergiron: "Сосиос должны сами решать, в какой форме будет играть команда. Лапорта уже говорил об этом. Они делают из нас клоунов".

@ap_angelperez: "Господи, какой ужас. Что вытворяет Nike".

К слову, Барса проведет мадридское Эль Классико нынешнего сезона в уникальной форме, которую представил легендарный Карлес Пуйоль.

El diseño que desveló MD en exclusiva ya se ha traducido en una prenda real y empiezan a circular las primeras fotos



@ap_angelperezhttps://t.co/Y0nUekhyQH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 10, 2021

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