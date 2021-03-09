Лапорта підбадьорив гравців Барселони перед вильотом у Париж – Дест сконфузив новоспеченого президента
18:48 - Читать на русском
Жоан Лапорта полетів разом із Барселоною на матч-відповідь проти ПСЖ.
Перед вильотом у столицю Франції новообраний президент Барси Жоан Лапорта особисто зустрів футболістів каталонського клубу.
Лапорта визначився з пріоритетними трансферами Барселони після перемоги на виборах президента
Курйозни епізод трапився із оборонцем "блаугранас" Сержиньйо Дестом, який вирішив "стильно" привітатись з очільником Барселони, але президент був до цього не готовий.
Нагадаємо, у першій зустрічі ПСЖ на виїзді пошматував Барселону (4:1). Матч-відповідь відбудеться 10 березня, стартовий свисток пролунає о 22:00.
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