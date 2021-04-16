"Ви самі все бачили. Деякі наші молоді гравці проводили свої другі-треті матчі в УПЛ, вони ще не готові до цього рівня. У наші ворота влітають такі голи, які дивують.

Львів – Олександрія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Готуємося до Кубку, матч з Зорею для нас дійсно найважливіший. Але все одно це жах і сором, як ми виступили сьогодні. Молоді то молоді, але були й досвідчені гравці, які не проявили свої найкращі якості.

Настрій був нормальним перед матчем. Президент клубу робить все, щоб цей настрій був нормальним. Не бачив недооцінки суперника у своїх гравців перед матчем. Але як тільки ми пропускаємо, то відразу губимося, з'являється невпевненість", – сказав Шаран у коментарі програмі "ТУР Online".

Нагадаємо, Олександрія у матчі зі Львовом зазнала вже четвертої поразки поспіль і з 26-ма очками посідає у турнірній таблиці УПЛ сьому сходинку.

Львів сенсаційно переміг Олександрію та відірвався від зони вильоту