Львів за п'ять турів до кінця сезону йшов на 13-й позиції, маючи рівність очок з Минаєм (останньою командою у таблиці). Так, "містяни" мали ще два матчі в запасі, однак конкурентів в боротьбі за виживання було аж чотири – в такій ситуації необхідно чіплятись бодай за якісь залікові бали. У Олександрії розклад виглядав простіше: команда втратила реальні шанси на топ-5 УПЛ, але вже за п'ять днів зіграє у півфіналі Кубка – саме тому Володимир Шаран і ослабив свій склад, залишивши у запасі Лучкевича, Банаду, Паньківа й Третьякова. Сітала та Ковальця взагалі не внесли до заявки. Натомість, в основу потрапив чемпіон світу Дришлюк.

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Перший тайм виявився динамічним, з атаками в обидва боки, однак моментів довгий час не виникало. За стартові півгодини можна згадати хіба що неточний удар головою у виконанні Вантуха та заблокований постріл Гречишкіна. В очі впадала велика кількість закидань на Устименка – і на 30-й хвилині ці спроби принесли Олександрії успіх. Пашаєв прорвався правим флангом і виконав подачу, Махмутовіч підрізав її на Дениса, а той забив з лінії воротарського. 0:1.

На 36-й хвилині Романчук допустив страшну обрізку, внаслідок якої Шастал виходив віч-на-віч з голкіпером. Дмитро в завершенні епізоду впав у штрафному, зіткнувшись з Довгим, однак арбітр не побачив там порушення правил. Ще за три хвилини Львів відігрався: Бусько виконав простріл з правого флангу, Бабогло не зміг його перервати, а Ернест, поставивши корпус Пашаєву, розстріляв ближній кут – 1:1!

Здавалося, що з цим рахунком команди й підуть відпочивати, але не все сталося, як гадалося. Вже на 43-й хвилині "містяни" вийшли вперед внаслідок подачі Альваро з кутового, яку зрізали у дальню дев'ятку – м'яч впав за комірець Білику (не без допомоги Олега). Можливо, це був автогол, але взяття воріт записали на Брікнера. 2:1!

У роздягальні Володимир Шаран провів подвійну заміну, замість Мірошниченка й Бабогло кинувши у бій Лучкевича та Мельника. Олександрія пішла відігруватись, створивши два не дуже гострих епізоди біля чужих воріт: на 52-й хвилині Устименко замкнув подачу з кутового (точно в руки голкіперу), а на 54-й Дришлюк вистрілив з дистанції – вище воріт. Покарання за марнотратство виявилось миттєвим: вже на 55-й Альваро розігнав контратаку 3-в-2 й віддав передачу на лівий край штрафного,а Ернест звідти у дотик покотив на дальню стійку – Нич же завершив епізод точним ударом. 3:1! Це вже була заявка на перемогу.

Володимир Шаран знову відповів подвійною заміною, замість Шастала й Пашаєва випустивши Новікова й Стецькова. Втім, у середині другого тайму Олександрія не змогла створити чогось цікавого – команда провела кілька накритих або неточних ударів, наражаючись на контрвипади та стандарти львів'ян. На 77-й хвилині закрутити інтригу міг Мишенко, який замкнув навіс на дальню стійку й забив гол, однак його скасували через офсайд.

В ендшпілі зустрічі атаки "жовто-чорних" прийняли хаотичний та апатичний вигляд. Львів впевнено відбивався і, зрештою, довів матч до логічної перемоги. 3:1! Тепер "містяни" йдуть на 11-й позиції у таблиці, відірвавшись від зони вильоту на три залікових бали. Олександрія, маючи в активі 26 пунктів, залишилась сьомою.

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