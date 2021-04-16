Підопічні Анатолія Безсмертного у поєдинку 22-го туру УПЛ неочікувано перемогли Олександрію. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Львів пропустив від Олександрії в середині тайму: Устименко зумів скористатись одним з численних закидань, розпакувавши ворота Ільющенкова з лінії воротарського. Менш ніж за десять хвилин господарі відігрались зусиллями Ернеста – для ганського легіонера "містян" цей гол став дебютним в УПЛ.

Львів сенсаційно переміг Олександрію та відірвався від зони вильоту

Під завісу першої сорокап'ятихвилинки Брікнер вивів Львів вперед. Відпочинок пішов на користь господарям, які по перерві забили втретє. На 77-й хвилині Мишенко міг закрутити інтригу у матчі, влучно замкнувши навіс на дальню стійку, однак арбітр скасував гол через офсайд.

Перемога дозволила Львову відірватись від зони вильоту і піднятись на 11-ту сходинку турнірної таблиці, Олександрія залишилась сьомою, зазнавши четвертої поразки поспіль.

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