"Вы сами всё видели. Некоторые наши молодые игроки проводили свои вторые-третьи матчи в УПЛ, они еще не готовы к этому уровню. В наши ворота влетают такие мячи, которые удивляют.

Львов – Александрия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Готовимся к Кубку, матч с Зарей для нас действительно самый важный. Но все равно это ужас и стыд, как мы выступили сегодня. Ладно, молодые, но были и опытные игроки, которые не проявили свои лучшие качества.

Настрой был нормальным перед матчем. Президент клуба делает всё, чтобы этот настрой был нормальным. Не видел недооценки у своих игроков перед матчем. Но как только мы пропускаем, то сразу теряемся, появляется неуверенность", – сказал Шаран в комментарии программе "ТУР Online".

Напомним, Александрия в матче со Львовом потерпела уже четвертое поражение подряд и с 26-ю очками занимает в турнирной таблице УПЛ седьмую строчку.

Львов сенсационно победил Александрию и оторвался от зоны вылета