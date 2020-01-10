Жадсон може покинути Корінтіанс

Півзахисник Корінтіанса Жадсон стане жертвою омолодження складу бразильського клубу.

Новий наставник Корінтіанса Тьягу Нуньєс прагне омолодити склад і готовий розпрощатись з ветераном команди Жадсоном, повідомляє UOL Esporte.

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Зазначається, що контракт Жадсона з Корінтіансом розрахований до кінця 2020 року, а тому поки невідомо, як складеться подальша кар'єра екс-гравця Шахтаря.

Раніше Жадсон заявляв, що готовий продовжити роботу в футболі в якості функціонера і з радістю повернеться в Шахтар, якщо його запросить президент клубу Рінат Ахметов. Додамо, що бразилець виступав за "гірників" з 2004 по 2012 роки та забив переможний гол у фіналі Кубка УЄФА-2009.

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