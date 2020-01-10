Жадсон может покинуть Коринтианс

Полузащитник Коринтианса Жадсон станет жертвой омоложения состава бразильского клуба.

Новый наставник Коринтианса Тьягу Нуньес стремится омолодить состав и готов распрощаться с ветераном команды Жадсоном, сообщает UOL Esporte.

Гладкий откровенно высказался о бразильских легионерах Шахтера

Отмечается, что контракт Жадсона с Коринтиансом рассчитан до конца 2020 года, а потому пока неизвестно, как сложится дальнейшая карьера экс-игрока Шахтера.

Ранее Жадсон заявлял, что готов продолжить работу в футболе в качестве функционера и с радостью вернется в Шахтер, если его пригласит президент клуба Ринат Ахметов. Добавим, что бразилец выступал за "горняков" с 2004 по 2012 годы и забил победный гол в финале Кубка УЕФА-2009.

Миколенко почти вдвое подорожал, у Иванисени 650% прогресса, Коноплянка на уровне 2011-го – свежие цены на игроков УПЛ