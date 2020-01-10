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Жадсон может покинуть Коринтианс

10 января 11:15 215 Читати українською
Жадсон может покинуть Коринтианс
Жадсон / фото ФК Коринтианс

Полузащитник Коринтианса Жадсон станет жертвой омоложения состава бразильского клуба.

Новый наставник Коринтианса Тьягу Нуньес стремится омолодить состав и готов распрощаться с ветераном команды Жадсоном, сообщает UOL Esporte.

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Отмечается, что контракт Жадсона с Коринтиансом рассчитан до конца 2020 года, а потому пока неизвестно, как сложится дальнейшая карьера экс-игрока Шахтера.

Ранее Жадсон заявлял, что готов продолжить работу в футболе в качестве функционера и с радостью вернется в Шахтер, если его пригласит президент клуба Ринат Ахметов. Добавим, что бразилец выступал за "горняков" с 2004 по 2012 годы и забил победный гол в финале Кубка УЕФА-2009.

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Шахтер Шахтер Мир Коринтианс Коринтианс Бразилия Родригес да Силва Жадсон Родригес да Силва Жадсон
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