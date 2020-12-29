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Гладкий відверто висловився про бразильських легіонерів Шахтаря

12:56 1200 Читать на русском
Гладкий відверто висловився про бразильських легіонерів Шахтаря
Олександр Гладкий / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Шахтаря Олександр Гладкий, який нині захищає кольори турецького першолігового Адана Демірспора, поділився думками щодо бразильців, з якими свого часу грав у складі "гірників".

"Жадсон – душа компанії. Веселив всіх, завжди і скрізь. Фернандінью – дуже порядна і чесна людина. Найрелігійніший серед всіх бразильських легіонерів, приємний у спілкуванні.

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Брандау не так тісно спілкувався з українцями, як інші бразильці. Всі інші спілкувалися. Я його (Брандау – прим.) мало застав, він був першим, старшим. Може через різницю у віці. Але конфліктів жодних не було. Не можу сказати, що мені був хтось неприємний або я не буду вітатися при зустрічі", – сказав Гладкий в інтерв’ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

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Нагадаємо, Гладкий встиг двічі за свою футбольну кар’єру пограти за донецький клуб: Олександр провів за "гірників" три сезони з 2007 по 2010 роки, а згодом, у 2014 році, підписав з "помаранчево-чорними" контракт ще на два роки.

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Теги
Фернандінью Фернандінью Брандау Брандау Шахтар Шахтар Олександр Гладкий Олександр Гладкий Жадсон Жадсон
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