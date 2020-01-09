Миколенко майже вдвічі подорожчав, в Іванісені 650% прогресу, Коноплянка на рівні 2011-го – свіжі ціни на гравців УПЛ

Популярний ресурс Transfermarkt в рамках планового зимового оновлення переглянув ціни на футболістів української Прем'єр-ліги. Виділяємо головні зміни та тенденції.

Найбільше зросла ринкова вартість Віталія Миколенка. Лівий захисник Динамо подорожчав на 4 мільйони євро та коштує зараз 10 млн. Портал аргументує це тим, що 20-річний українець привернув увагу клубів АПЛ, а влітку може перебратися за кордон, якщо вдало виступить на Євро-2020.

У топ-10 найдорожчих гравців УПЛ потрапили четверо українців

Динамо провалило осінню частину сезону в чемпіонаті та єврокубках, але футболісти команди загалом зросли у ціні на 5,4 млн євро. Олександр Караваєв набрав півтора мільйона євро (коштує 4 млн), а найкращий гравець "біло-синіх" Карлос Де Пена – один мільйон (коштує 2,5 млн).

Натомість 8 представників київського клубу знецінилися на ринку: Фран Соль, Міккел Дуелунд і Йосіп Піваріч, які майже не грають, подешевшали на мільйон євро, а основні захисники Тамаш Кадар і Томаш Кендзьора – на 500 тисяч.

Шахтар не вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, але збільшив вартість складу на 9,5 млн євро. Відразу 4 "гірники" подорожчали на 2 мільйони. І це досить логічно – у грі Тете, Миколи Матвієнка, Алана Патріка та Додо помітний прогрес. Першим двом допоміг інтерес від топ-клубів. Тете чутки пов'язували з Баварією, а центрбек збірної України перебуває в шортлисті Манчестер Сіті.

А от лідери донеччан втратили в ціні через свій вік: Марлос на мільйон євро, Андрій Пятов – на пів мільйона. Продовжує регресувати зірковий Євген Коноплянка (-500 тисяч) – поки що він не зумів повернутися в УПЛ на високий рівень. Зараз вінгер оцінений у 6 млн євро, востаннє так мало було ще у 2011-му.

Здивувало мінус півтора мільйона євро в Маркоса Антоніо, який поступово відвойовує місце в основі. Тоді як негативна переоцінка Майкона (-2 млн) зрозуміла – він довго не грав через серйозну травму.

За межами грандів найбільше додали у вартості представники Зорі. Склад "чорно-білих" подорожчав на 7 мільйонів євро. І це без єврокубків! Найкращий з підопічних Віктора Скрипника отримав плюс півтора мільйона: Богдан Лєднєв – від 500 тисяч до 2 млн. Дмитро Іванісеня не лише пробився у збірну України, а й набрав 1,3 мільйона.

Іванісеня подорожчав на 650%! Опорний хавбек Зорі увійшов у топ-3 УПЛ, якщо рахувати не абсолютне збільшення ціни, а відносне. Різкіший поступ видали тільки воротар Колоса Євген Волинець і хавбек Маріуполя Максим Чех – по 700%.

Груповий етап Ліги Європи допоміг показати себе футболістам Олександрії. Майже всі основні виконавці отримали по 100-300 тисяч євро до ринкової вартості, а мозок команди Кирило Ковалець – 400 тисяч. Він є головним активом у складі бронзового призера – 1,2 млн.

Найдорожчим футболістом УПЛ залишається Віктор Циганков – 20 мільйонів євро. Трійку замикають бразильці Шахтаря: Ісмаїлі – 19 млн, Тете – 17 млн. У топ-10 увірвався Манор Соломон, який обійшов цілу групу футболістів вартістю 6 мільйонів.

Показово, що з 15 перших позицій лише 3 посідають гравці Динамо, всі інші – за Шахтарем. Найкоштовніший футболіст, який грає не за грандів, це Владислав Супряга (3 млн). Він за межами топ-30.

Transfermarkt визначає вартість гравців на основі декількох факторів: вік, талант, якість гри, досвід на міжнародній арені, трансферні чутки. Портал пропонує приблизні суми, якими ніхто не оперує в реальних переговорах. Це лише картина, на основі якої можна оцінити поточний рівень, прогрес і перспективи футболістів.