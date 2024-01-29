Валенсія програла на виїзді Атлетіко (0:2) у 22 турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Сімеоне відкрила рахунок на останніх секундах першого тайму. Грізманн, перебуваючи в центрі поля, правильно оцінив ситуацію й неймовірною передачею переправив м'яч на Ліно, а той без проблем відправив його у сітку воріт.

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Роман Яремчук вийшов на поле у другому таймі, але не зумів допомогти команді відіграти бодай один гол. Українець змарнував один з нечисленних шансів Валенсії. Роман вирішив пробити здалеку, проігнорувавши партнера. У підсумку команда Барахи програла 0:2.

Атлетіко піднявся на третю сходинку, набравши 44 очки. Валенсія перебуває на восьмому місці з 32 балами.