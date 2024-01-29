Валенсия проиграла на выезде Атлетико (0:2) в 22-м туре чемпионата Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Симеона открыла счет на последних секундах первого тайма. Гризманн, находясь в центре поля, правильно оценил ситуацию и невероятной передачей переправил мяч на Лино, а тот без проблем отправил его в сетку ворот.

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Роман Яремчук вышел на поле во втором тайме, но не сумел помочь команде отыграть хотя бы один гол. Украинец упустил один из немногочисленных шансов Валенсии. Роман решил пробить издалека, проигнорировав партнера. В итоге команда Барахи проиграла 0:2.

Атлетико поднялся на третью строчку, набрав 44 очка. Валенсия находится на восьмом месте с 32 баллами.