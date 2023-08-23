Давід Нерес, який перейшов до Шахтаря взимку 2022, але так і не зіграв жодного матчу за "гірників", може опинитися в Зеніті.

Півзахисник Бенфіки Давід Нерес, який свого часу належав донецькому Шахтарю, хоче змінити клубну прописку цього літа – футболіст не отримує належної ігрової практики в Португалії.

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Як повідомляє видання Record, у послугах бразильця зацікавлений пітерський Зеніт – представники клубу ведуть переговори з Бенфікою. Сам Нерес нібито не проти продовжити кар'єру в Росії.

Нагадаємо, Нерес підписав контракт з Шахтарем взимку 2022, але через повномасштабну війну, яку на території України розв'язала саме Росія, бразилець був змушений покинути "гірників".

Минулого сезону за Бенфіку бразилець провів у всіх турнірах 48 матчів, забив 12 голів та віддав 16 результативних передач. Контракт гравця з Бенфікою діє до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

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