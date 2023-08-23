– З усіма тренерами добре складалося?

– На жаль, ні. Сталь кам'янську нідерландці тренували. Спочатку Ерік ван дер Меєр. Потім запросив собі помічником Юпа Галла.

Ван дер Меєр потім виїхав, залишився Галл із серпня 2016-го за головного. Я у нього взагалі не грав, він мене не любив. Пригадую, програли на виїзді Олександрії. Я взагалі на поле не виходив. Проспав усю дорогу назад. А двоє з футболістів трішки випили.

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Наступного дня тренування, Юп забігає в роздягальню і кричить: "Кравченко, на**й в дубль!". А тих, хто випив, викликав до себе і вліпив по догані.

Я не розумію, в чому причина, забігаю до нього: "Що сталося?". А йому хтось доповів, що я його при спілкуванні з гравцями називаю "лисий х*й".

– Ти його так реально називав?

– Так. Та й не лише я, схоже.

За ван дер Меєра результати були не дуже. Президент Сталі Вардан Михайлович Ісраелян прийшов, каже: "Треба прибирати". Ван дер Меєр каже: "Іду", а другий тренер Галл – "Ні, мені запропонували залишитися". Виходить, кинув Еріка, який запросив його помічником, не пішов за ним і залишився тренувати.

Ми їдемо поїздом у Кам'янське, Юп бере телефон, а там Ерік надіслав йому фотку члена. Я випадково побачив (сміється). Юп помітив, що я побачив, і каже: "Так, це ось від Меєра". Сподіваюся, не нашкоджу, у Нідерландах це навіть не прочитають.

– Галл хоча б добре тренував?

– Жахливий був тренер, такий безглуздий, – розповів 32-річний Кравченко в інтерв'ю Fan Day.

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