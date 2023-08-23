Давид Нерес, перешедший в Шахтер зимой 2022, но так и не сыгравший ни одного матча за "горняков", может оказаться в Зените.

Полузащитник Бенфики Давид Нерес, в свое время принадлежавший донецкому Шахтеру, хочет сменить клубную прописку этим летом – футболист не получает должной игровой практики в Португалии.

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Как сообщает издание Record, в услугах бразильца заинтересован питерский Зенит – представители клуба ведут переговоры с Бенфикой. Сам Нерес якобы не прочь продолжить карьеру в России.

Напомним, Нерес подписал контракт с Шахтером зимой 2022 года, но из-за полномасштабной войны, которую на территории Украины развязала именно Россия, бразилец был вынужден покинуть "горняков".

В прошлом сезоне за Бенфику бразилец провел во всех турнирах 48 матчей, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с Бенфикой действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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