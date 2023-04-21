"Шпори", які нещодавно звільнили Антоніо Конте, вимушено попрощалися з генеральним директором клубу Фабіо Паратічі.

Напередодні колегія Національного олімпійського комітету Італії відхилила апеляцію 50-річного Паратічі, який раніше отримав дискваліфікацію за махінації під час роботи в Ювентусі. Впродовж 30-ти місяців італієць не має права займатися футбольною діяльністю, а ФІФА розширила дію покарання Паратічі на весь світ.

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Після невдалої спроби оскарження рішення Фабіо подав у відставку з посади генерального директора Тоттенхема, адже більше не може виконувати свої обов'язки. Про відхід функціонера повідомив офіційний сайт лондонського клубу.

Паратічі зосередиться на відстоюванні своїх інтересів у ФІФА та Федеральному апеляційному суді Італії (FIGC), щоб таки спробувати скасувати відсторонення від футбольної діяльності.

"Це був напружений період для Фабіо та його родини. Ми хотіли забезпечити дотримання належної процесуальної процедури. Фабіо – людина, яка живе і дихає футболом. Ми бажаємо йому успіху", – заявив голова правління Тоттенхема Даніел Леві.

Нещодавно клуб призначив нового футбольного директора. Скотт Манн раніше працював у структурі Манчестер Сіті, а тепер відповідатиме за всі відділи в Тоттенхемі. Вочевидь, він і замінить Паратічі.

Нагадаємо, наприкінці березня "шпори" попрощалися з Антоніо Конте і відтоді шукають нового тренера. Наразі Тоттенхем ще претендує на зону Ліги чемпіонів за підсумками сезону, посідаючи в турнірній таблиці АПЛ 5-ту сходинку.