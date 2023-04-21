Накануне коллегия Национального олимпийского комитета Италии отклонила апелляцию 50-летнего Паратичи, ранее получившего дисквалификацию за махинации во время работы в Ювентусе. В течение 30-ти месяцев итальянец не имеет права заниматься футбольной деятельностью, а ФИФА расширила действие наказания Паратичи на весь мир.

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После неудачной попытки обжалования решения Фабио подал в отставку с должности генерального директора Тоттенхэма, поскольку больше не может выполнять свои обязанности. Об уходе функционера сообщил официальный сайт лондонского клуба.

Паратичи сосредоточится на отстаивании своих интересов в ФИФА и Федеральном апелляционном суде Италии (FIGC), чтобы попытаться отменить отстранение от футбольной деятельности.

"Это был напряженный период для Фабио и его семьи. Мы хотели обеспечить соблюдение надлежащей процессуальной процедуры. Фабио – человек, который живет и дышет футболом. Мы желаем ему успеха", – заявил председатель правления Тоттенхэма Даниэл Леви.

Недавно клуб назначил нового футбольного директора. Скотт Манн ранее работал в структуре Манчестер Сити, а теперь будет отвечать за все отделы в Тоттенхеме. Очевидно, он и заменит Паратичи.

Напомним, в конце марта "шпоры" попрощались с Антонио Конте и с тех пор ищут нового тренера. Пока Тоттенхэм еще претендует на зону Лиги чемпионов по итогам сезона, занимая в турнирной таблице АПЛ 5-ю строчку.