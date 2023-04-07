Тоттенхем офіційно перетягнув менеджера зі структури Манчестер Сіті
Тоттенхем намагається бодай якось владнати хаос своєї піраміди керування клубом.
Лондонці офіційно оголосили про призначення Скотта Манна головним футбольним директором. Австралієць увійде до ради клубу та очолить усі футбольні відділи.
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Манн вже понад 20 років працює у спортивній сфері. Він розпочав свою кар'єру в Організаційному комітеті Сіднея на Олімпійських іграх 2000 року, а потім перейшов до Національної ліги регбі, перш ніж приєднатися до Австралійської футбольної ліги. Потім австралієць отримав роботу у футбольній імперії власників Манчестер Сіті – City Football Group. З 2010-го виконував функції генерального директора Мельбурн Сіті, а в 2019-му Манна перевели на китайський напрямок. Для функціонера це буде перший досвід роботи у Європі.
Нагадаємо, нещодавно Тоттенхем звільнив головного тренера Антоніо Конте і відправив у вимушену відпустку Фабіо Паратічі, який фактично виконував функції спортивного директора.
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