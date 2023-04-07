Лондонці офіційно оголосили про призначення Скотта Манна головним футбольним директором. Австралієць увійде до ради клубу та очолить усі футбольні відділи.

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Манн вже понад 20 років працює у спортивній сфері. Він розпочав свою кар'єру в Організаційному комітеті Сіднея на Олімпійських іграх 2000 року, а потім перейшов до Національної ліги регбі, перш ніж приєднатися до Австралійської футбольної ліги. Потім австралієць отримав роботу у футбольній імперії власників Манчестер Сіті – City Football Group. З 2010-го виконував функції генерального директора Мельбурн Сіті, а в 2019-му Манна перевели на китайський напрямок. Для функціонера це буде перший досвід роботи у Європі.

Нагадаємо, нещодавно Тоттенхем звільнив головного тренера Антоніо Конте і відправив у вимушену відпустку Фабіо Паратічі, який фактично виконував функції спортивного директора.

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