"Молоді українські футболісти Динамо не використовують свій шанс, який отримали після того, як іноземці виїхали з України у зв'язку з війною. Вони зупинилися у розвитку.

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Маю на увазі Циганкова, Забарного, Буяльського... Перед початком сезону я прогнозував, що вони будуть лідерами Динамо та збірної України, а вийшло так, що Шахтар, навіть попри відхід бразильських зірок, став головною силою у нашому футболі, і перша після початку війни дуель грандів це ще раз довела.

Мірчу Луческу треба звільняти. Він працює із Динамо не один рік, а футболісти не дають результату. Очевидно, це провина головного тренера. Здивований, чому Луческу сам не подає у відставку. Не треба мучити ані себе, ані вболівальників. Йому 77 років, грошей він уже багато заробив, нехай поживе заради себе, відпочине, насолодиться життям. Втім, схоже, Луческу просто не може жити без футболу", – цитує Решка видання Експрес.

Нагадаємо, у поточному сезоні Динамо під керівництвом румуна програло всі 4 матчі у груповому етапі Ліги Європи, а в турнірній таблиці УПЛ після 8-ми турів йде на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 9 очок (і 2 матчі в запасі).

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