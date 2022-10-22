Київський клуб у поточній ситуації потребує кардинальних змін. Цілком можливо, що своєрідним каталізатором цього стане зміна головного тренера.

Телеграм-канал "Динамо Київ Inside", відомий своїми влучними прогнозами щодо ситуації у київському клубі, недвозначно натякнув на відхід з Динамо головного тренера Мірчі Луческу.

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Джерело опублікувало фото румунського фахівця з прощальним жестом, однак жодним чином не прокоментувало і не підписало світлину.

До слова, раніше Луческу вже ніби-то збирався покинути "біло-синіх" – після поразки АЕКу (0:1) у 2-му турі групового етапу Ліги Європи він навіть повідомив своє рішення команді, однак згодом змінив його.

Нагадаємо, під керівництвом румуна Динамо програло всі 4 матчі у другому за силою єврокубку, а в турнірній таблиці УПЛ після 8-ми турів йде на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 9 очок (і 2 матчі в запасі).

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