"Молодые украинские футболисты Динамо не используют свой шанс, который получили после того, как иностранцы уехали из Украины в связи с войной. Они остановились в развитии.

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Имею в виду Цыганкова, Забарного, Буяльского... Перед началом сезона я прогнозировал, что они будут лидерами Динамо и сборной Украины, а получилось так, что Шахтер, несмотря на уход бразильских звезд, стал главной силой в нашем футболе, и первая после начала войны дуэль грандов это еще раз доказала.

Мирчу Луческу надо увольнять. Он работает с Динамо не один год, а футболисты не дают результата. Очевидно, это вина главного тренера. Удивлен почему Луческу сам не подает в отставку. Не надо мучить ни себя, ни болельщиков. Ему 77 лет, денег он уже много заработал, пусть поживет ради себя, отдохнет, насладится жизнью. Впрочем, похоже, Луческу просто не может жить без футбола", – цитирует Решко издание Експрес.

Напомним, в текущем сезоне Динамо под руководством румына проиграло все 4 матча в групповом этапе Лиги Европы, а в турнирной таблице УПЛ после 8-ми туров идет на восьмой строчке, имея в своем активе 9 очков (и 2 матча в запасе).

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