"Звільнення українського спеціаліста з посади головного тренера італійської команди Серії А – безумовно іміджевий удар і по колишньому тренеру Національної збірної України, і по всьому тренерському цеху фахівців зі Східної Європи, які завзято, але без особливих успіхів стукають у двері топ-3 європейських ліг. Саме в цьому ключі звільнення Шевченка слід розглянути як серйозний удар Якщо ж говорити про те, що тренерська робота - це творчий момент і у тренера завжди є момент зльоту та падінь, то це звичайний випадок, продиктований негативними результатами команди на даний момент.

Шевченко офіційно звільнений з Дженоа

Проте, мене особисто дивує той факт, що Шевченку не дали навіть здійснити посилення складу, адже прийшовши в кризову команду під дуже жорсткий календар, він чекав можливості посилити команду в трансферне вікно і після показати свій тренерський почерк із командою, зібраною під його тренерські погляди. Проте йому довелося працювати у важкий кризовий період з обмеженим складом гравців, так ще й бачити, що найнятий новий спортивний директор набирає гравців без досвіду в Серії А.

Найкращим матчем для Шевченка на чолі Дженоа стали 74 хвилини кубкової зустрічі з Міланом. Шкода, що так різко обірвалася кар'єра українського фахівця в Серії А.

У перспективі у Шевченка, напевно, будуть пропозиції із національних збірних, на прикладі Польщі, які, гадаю, він не прийматиме. Також можливі щедрі арабські варіанти, як у Реброва. Ну і не виключаю варіанти з Португалії (Бенфіка) або та ж Монці Берлусконі", – цитує Великих Footboom.

Нагадаємо, Шева очолив Дженоа на початку листопада, підписавши контракт до завершення сезону 2023/24. На цій посаді українця замінив Давіде Баллардіні.

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