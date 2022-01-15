"Увольнение украинского специалиста с должности главного тренера итальянской команды Серии А – безусловно имиджевый удар и по бывшему тренеру Национальной сборной Украины, и по всему тренерскому цеху специалистов из Восточной Европы, которые упорно, но без особых успехов стучат в двери топ-3 европейских лиг. Именно в этом ключе увольнения Шевченко следует рассмотреть как серьезный удар. Если же говорить о том, что тренерская работа – это творческий момент и у тренера всегда есть момент взлета и падений, то это обычный случай, продиктованный негативными результатами команды на данный момент.

Шевченко официально уволен из Дженоа

Однако меня лично удивляет тот факт, что Шевченко не дали даже осуществить усиление состава, ведь придя в кризисную команду под очень жесткий календарь, он ждал возможности усилить команду в трансферное окно и после показать свой тренерский почерк с командой, собранной под его тренерские взгляды. Однако ему пришлось работать в тяжелый кризисный период с ограниченным составом игроков, да еще видеть, что нанятый новый спортивный директор набирает игроков без опыта в Серии А.

Лучшим матчем для Шевченко во главе Дженоа стали 74 минуты кубковой встречи с Миланом. Жаль, что так резко оборвалась карьера украинского специалиста в Серии А.

В перспективе у Шевченко, наверное, будут предложения из национальных сборных, на примере Польши, которые, я думаю, он не будет принимать. Также возможны щедрые арабские варианты, как у Реброва. Ну и не исключаю варианты из Португалии (Бенфика) или же Монцы Берлускони", – цитирует Великих Footboom.

Напомним, Шева возглавил Дженоа в начале ноября, подписав контракт до завершения сезона 2023/24. В этой должности украинца заменил Давиде Баллардини.

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