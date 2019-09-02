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Збірна України зібралась у Києві перед матчами проти Литви та Нігерії – Яремчук у складі

16:05 2244 Читать на русском
Збірна України зібралась у Києві перед матчами проти Литви та Нігерії – Яремчук у складі
Збірна України зібралась в Києві перед матчами проти Литви та Нігерії / фото: УАФ

Гравці збірної України зібрались на черговий тренувальний збір перед матчем відбору на Євро-2020 проти Литви та спарингом з Нігерією.

 

Резиденцією "синьо-жовтих" традиційно став столичний готель "Hilton", інформує офіційний сайт УАФ.

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Як і було передбачено робочим графіком, більшість футболістів прибула до табору головної команди країни опівдні. Варто відзначити присутність у розташуванні збірної Романа Яремчука. Раніше передбачалося, що форвард Гента може не зіграти за "синьо-жовтих" через пошкодження.

Сьогодні команда проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський, початок о 18:00. Перед ним головний тренер національної команди Андрій Шевченко зустрінеться з представниками мас-медіа у конференц-залі арени (початок зустрічі – о 17.20).

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Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.

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