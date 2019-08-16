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Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі проти Нігерії та Литви

16 серпня 22:58 2678 Читать на русском
Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі проти Нігерії та Литви
Андрій Шевченко / фото: УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 24-х футболістів на матч кваліфікації Євро-2020 з Литвою і спаринг з Нігерією.

 

Збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.

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Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Вальядолід).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі – Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – Динамо), Ігор Пластун (Гент), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Роман Безус (Гент), Мар’ян Швед (Селтік), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Віталій Буяльський (усі – Динамо Київ), Тарас Степаненко, Марлос (обидва – Шахтар).

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Нападники: Роман Яремчук (Гент), Жуніор Мораєс (Шахтар).

Резервний список: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Артем Бєсєдін (усі –Динамо Київ), Євген Шахов (Лечче).

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Головне Євро-2020 Україна - Нігерія Україна Україна Збірна України
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