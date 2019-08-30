Яремчук пропустив матч з Рієкою через травму та ризикує не зіграти за збірну України

Форвард Гента Роман Яремчук перебуває у лазареті бельгійської команди.

Нападник бельгійського Гента Роман Яремчук отримав пошкодження ахіллового сухожилля, через яке не зіграв у поєдинку з Рієкою у кваліфікації Ліги Європи, повідомляє видання Nieuwsblad.

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Гравець, скоріше за все, пропустить поєдинок з Серкль Брюгге, та може не встигнути відновитися до матчів національної збірної України (проти Литви та Нігерії – 7 та 10 вересня відповідно).

"Роман почував себе не найкраще протягом 2-3 тижнів, але ми все тримали під контролем. Дали йому трохи відпочити на минулому тижні. Однак, коли Яремчук відновив тренування, то вже через півгодини відчув біль. Після огляду медики повідомили, що ризик отримати травму дуже великий. Роману зробили ін'єкцію, яка має прискорити процес одужання", – повідомив тренер Гента Йєс Торуп.

Нагадаємо, що Гент за сумою двох матчів вийшов у груповий рауд Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться сьогодні, 30 серпня, в Монако о 14:00 за Києвом.

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