Шевченко довикликав Коваленка на вересневі матчі збірної України

Хавбек чемпіонів України зможе допомогти національній команді у матчах проти Литви та Нігерії.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко викликав до складу збірної півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка, інформує офіційний сайт УАФ.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі проти Нігерії та Литви

Представник "гірників" став 25 гравцем серед тих, які готуватимуться до кваліфікаційного матчу Євро-2020 з Литвою (7 вересня) та товариського поєдинку з Нігерією (10 вересня). Нагадаємо, Коваленко виходив на заміну в двох останніх матчах євровідбору проти Люксембурга та Сербії, але до останнього моменту його не було навіть в резервному списку на майбутні ігри.

Литва – Україна: на матчі очікується аншлаг, у "синьо-жовтих" буде потужна підтримка

Окрім 23-річного півзахисника місце у складі збірної України отримали ще семеро гравців Шахтаря – Пятов, Кривцов, Болбат, Матвієнко, Степаненко, Марлос, Мораєс.