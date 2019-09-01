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Шевченко довикликав Коваленка на вересневі матчі збірної України

11:05 2544 Читать на русском
Шевченко довикликав Коваленка на вересневі матчі збірної України
Віктор Коваленко / Фото УАФ

Хавбек чемпіонів України зможе допомогти національній команді у матчах проти Литви та Нігерії.

 

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко викликав до складу збірної півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка, інформує офіційний сайт УАФ.

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Представник "гірників" став 25 гравцем серед тих, які готуватимуться до кваліфікаційного матчу Євро-2020 з Литвою (7 вересня) та товариського поєдинку з Нігерією (10 вересня). Нагадаємо, Коваленко виходив на заміну в двох останніх матчах євровідбору проти Люксембурга та Сербії, але до останнього моменту його не було навіть в резервному списку на майбутні ігри.

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Окрім 23-річного півзахисника місце у складі збірної України отримали ще семеро гравців Шахтаря – Пятов, Кривцов, Болбат, Матвієнко, Степаненко, Марлос, Мораєс.

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Головне Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Україна Україна Збірна України Литва - Україна Україна - Нігерія
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