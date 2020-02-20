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Збірна України зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА

11:26 1506 Читать на русском
Збірна України зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА
Збірна України / Сайт УЄФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала новий рейтинг національних збірних.

Збірна України зберегла позицію, залишившись на 24-ій сходинці списку, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Через відсутність офіційних матчів таблиця не зазнала серйозних змін. Суперники команди Андрія Шевченка на Євро-2020 також не піднімалися, і не опускались – Нідерланди на 14-у місці, а Австрія на 26-му. Трійка лідерів виглядає наступним чином – Бельгія, Франція та Бразилія.

Відзначимо, що це перший рейтинг збірних ФІФА у 2020-му. Минулий календарний рік Україна провела без жодної поразки.

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