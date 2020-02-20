Сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины сохранила позицию, оставшись на 24-й строчке списка, информирует официальный сайт ФИФА.

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Из-за отсутствия официальных матчей таблица не претерпела серьезных изменений. Соперники команды Андрея Шевченко на Евро-2020 также не поднимались и не опускались – Нидерланды на 14-ом месте, а Австрия на 26-м. Тройка лидеров выглядит следующим образом – Бельгия, Франция и Бразилия.

Отметим, что это первый рейтинг сборных ФИФА в 2020-м. Прошлый календарный год Украина провела без единого поражения.

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