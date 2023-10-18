Євро-2024 U-17, попередній кваліфікаційний раунд, 2 тур

Україна – Ліхтенштейн – 7:0

Голи: Степанов, 8, 21, 57, Богданов, 15, Драган, 45+2, Гармаш, 65, Ухань, 69

Після яскравої перестрілки з фіннами (2:2) підопічні Єзерського грали проти Ліхтенштейну. Господарі квартету в першому турі підтвердили роль статиста, програвши німцям 0:6.

Україна завдала збірній карликової країни ще більшої поразки. Вже до перерви на табло світився рахунок 4:0. Найбільше старалися легіонери – форвард Байєра Артем Степанов оформив дубль, а півзахисник Аталанти Олександр Драган записав до свого активу гол+2 асисти. Найкрасивіший гол в активі Дмитра Богданова – представник дрезденського Динамо вліпив під поперечку з 27 метрів.

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У другій половині Степанов оформив хет-трик, а Гармаш і Ухань довели справу до 7:0. Кількома годинами раніше Німеччина та Фінляндія розписали нічию 1:1, тому ситуація в групі 3 наступна: Україна (4 очки, різниця голів 9:2), Німеччина (4 очки, різниця 7:1), Фінляндія (2 очки, різниця 3:3) і Ліхтенштейн (0 очок, різниця 0:13).

Підопічні Єзерського завершать цей етап відбору 21 жовтня матчем проти Німеччини. Нічия гарантує Україні місце у еліт-раунд кваліфікації, але навіть поразка не поставить хрест на надіях. Далі пройдуть також 5 з 13 найкращих третіх місць груп. Щоправда, будуть враховуватися лише результати у матчах з першим-другим місцями квартету (тобто наразі Україна має одне очко і різницю 2:2 за гру з Фінляндією).

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