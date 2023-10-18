Евро-2024 U-17, предварительный квалификационный раунд, 2 тур

Украина – Лихтенштейн – 7:0

Голы: Степанов, 8, 21, 57, Богданов, 15, Драган, 45+2, Гармаш, 65, Ухань, 69

После яркой перестрелки с финнами (2:2) подопечные Езерского играли против Лихтенштейна. Хозяева квартета в первом туре подтвердили роль статиста, проиграв немцам 0:6.

Украина нанесла сборной карликовой страны еще большее поражение. Уже к перерыву на табло светился счёт 4:0. Больше всего старались легионеры – форвард Байера Артем Степанов оформил дубль, а полузащитник Аталанты Александр Драган записал в свой актив гол+2 ассиста. Самый красивый гол в активе Дмитрия Богданова – представитель дрезденского Динамо влепил под перекладину с 27 метров.

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Во второй половине Степанов оформил хет-трик, а Гармаш и Ухань довели дело до 7:0. Несколькими часами ранее Германия и Финляндия расписали ничью 1:1, поэтому ситуация в группе 3 следующая: Украина (4 очка, разница голов 9:2), Германия (4 очка, разница 7:1), Финляндия (2 очка, разница 3:3) и Лихтенштейн (0 очков, разница 0:13).

Подопечные Езерского завершат этот этап отбора 21 октября матчем против Германии. Ничья гарантирует Украине место в элит-раунде квалификации, но даже поражение не поставит крест на надеждах. Далее пройдут также 5 из 13 лучших третьих мест групп. Правда, будут учитываться только результаты в матчах с первым-вторым местами квартета (т.е. Украина имеет одно очко и разницу 2:2 за игру с Финляндией).

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