ЧС-2024, кваліфікація, 1-й тур

Бельгія – Україна – 2:10

Голи: Ель Факірі, 12, 35 – Шотурма, 1, Педяш, 10, 23, Швед, 10, Мельник, 13, Абакшин, 14, 19, 20, Корсун, 25, Фаренюк, 39

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У першому матчі відбору збірна України без проблем розібралась з Бельгією. Для суперника наша команда – справжнє прокляття: у попередніх восьми зустрічах "синьо-жовті" здобули 7 перемог і лише одного разу зіграли внічию.

Вже на 1-й хвилині Шотурма надав впевненості українцям, поклавши початок розгрому суперника. Наступного гола довелось чекати майже десять хвилин, однак Швед та Мельник компенсували хвилювання вболівальників двома результативними ударами поспіль.

Ель Факірі зумів один м'яч відквитати, замкнувши простріл на дальню стійку, але не минуло і двох хвилин, як Мельник і Абакшин знову відновили розрив у чотири голи. На перерву Україна пішла перемагаючи 7:1 – Абакшин на останніх хвилинах оформив хет-трик.

Всі спроби бельгійців по перерві якось змінити ситуацію на паркеті зазнавали фіаско. Натомість українці забили ще двічі. Абакшин куражився від душі – голкіперу бельгійців іноді доводилось переривати виходи сам на сам навіть головою. Зрештою, Ель Факірі таки зумів забити вдруге, натомість українцям вдалось завершити гру ювілейним, десятим м'ячем.

До слова, у паралельному матчі нашої групи Сербія здолала Польщу (2:1). Як наслідок, Україна у турнірній таблиці групи В йде першою, ділячи очки з сербами.

У середу, 20 вересня, Україна прийматиме Польщу, а Сербія зіграє з Бельгією (початок матчів о 19:00).

Нагадаємо, на чемпіонат світу, який проходитиме в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня 2024 року, вийдуть п'ять переможців груп. Чотири найкращі володарі других місць визначать ще двох учасників турніру.

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