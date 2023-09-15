Подопечные Александра Косенко удачно начали борьбу за выход на чемпионат мира.

ЧС-2024, квалификация, 1-й тур

Бельгия – Украина – 2:10

Голы: Эль Факири, 12, 35 – Шотурма, 1, Педяш, 10, 23, Швед, 10, Мельник, 13, Абакшин, 14, 19, 20, Корсун, 25, Фаренюк, 39

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В первом матче отбора сборная Украины без проблем разобралась с Бельгией. Для соперника наша команда – настоящее проклятие: в предыдущих восьми встречах "сине-желтые" одержали 7 побед и лишь однажды сыграли вничью.

Уже на 1-й минуте Шотурма придал уверенности украинцам, положив начало разгрома соперника. Следующего гола пришлось ждать почти десять минут, однако Швед и Мельник компенсировали волнение болельщиков двумя результативными ударами подряд.

Эль Факири сумел один мяч отквитать, замкнув прострел на дальнюю штангу, но не прошло и двух минут, как Мельник и Абакшин снова восстановили разрыв в четыре гола. На перерыв Украина ушла побеждая 7:1 – Абакшин на последних минутах оформил хет-трик.

Все попытки бельгийцев после перерыва как-то изменить ситуацию на паркете терпели фиаско. Зато украинцы забили еще дважды. Абакшин куражился от души – голкиперу бельгийцев иногда приходилось прерывать выходы один на один даже головой. В конце концов, Эль Факири все-таки сумел забить второй раз, в свою очередь украинцам удалось завершить игру юбилейным, десятым мячом.

К слову, в параллельном матче нашей группы Сербия одолела Польшу (2:1). Как следствие, Украина в турнирной таблице группы В идет первой, деля очки с сербами.

В среду, 20 сентября, Украина будет принимать Польшу, а Сербия сыграет с Бельгией (начало матчей в 19:00).

Напомним, на чемпионат мира, который будет проходить в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года, выйдут пять победителей групп. Четыре лучших обладателя вторых мест определят еще двух участников турнира.

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