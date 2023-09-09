Виступ "синьо-жовтих" був достойно оцінений гравцями та вболівальниками збірної Іспанії. Дивіться кадри емоційного прощання на "Футбол 24".

Напередодні збірна України у півфіналі футзального Євро-2023 (U-19) поступилась Іспанії з рахунком 2:3 і завершила виступи на чемпіонаті Європи (поєдинку за третє місце регламент не передбачає).

Україна програла Іспанії у півфіналі Євро-2023 U-19 з футзалу – камбек з 0:2 і драматичний виліт

Після матчу гравці та вболівальники збірної Іспанії влаштували підопічним Ігоря Москвичова справжній коридор пошани. Піренейці під щирі оплески емоційно попрощались з "синьо-жовтими" – дехто з наших гравців був настільки вражений теплим прийомом, що подякував за таку увагу вигуками "Браво!".

Нагадаємо, у фіналі Євро-2023 суперником чинних чемпіонів стане збірна Португалії (яка обіграла Словенію з рахунком 3:2). Фінальний матч відбудеться у неділю, 10 вересня. Початок – о 21:30 за Києвом.