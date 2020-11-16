Шевченко втратив Євгена Макаренка, Дмитра Різника та Едуарда Соболя. Вони здали позитивні тести на COVID-19 напередодні протистояння зі Швейцарією, повідомляє телеграм-канал Таємниці Футболу. Цікаво, що напередодні УАФ рапортувала, буцімто всі тести збірників виявилися негативними.

Шевченко довикликав трьох гравців у збірну України

Раніше хворобу виявили у Сидорчука, Ярмоленка, Коваленка та Циганкова, а тому вони не грали з Німеччиною. Натомість Андрій Шевченко довикликав у збірну Георгія Судакова, Сергія Булецу та Олександра Назаренка.

Нагадаємо, зустріч України та Швейцарії відбудеться завтра, 17 листопада, початок о 21:45. Перед останнім туром команда Шевченка випереджає опонента на 3 очки. Нічия або перемога гарантують "синьо-жовтим" місце у лізі А, тоді як поразка може відправити в дивізіон B – доведеться враховувати особисті зустрічі або навіть різницю голів.

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