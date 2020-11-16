Шевченко потерял Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя. Они сдали положительные тесты на COVID-19 накануне противостояния со Швейцарией, сообщает телеграмм-канал Тайны футбола. Интересно, что еще накануне УАФ рапортовала, якобы все тесты сборников оказались отрицательными.

Шевченко довызвал трех игроков в сборную Украины

Ранее болезнь обнаружили в Сидорчука, Ярмоленко, Коваленко и Цыганкова, а потому они не играли с Германией. Вместо них Андрей Шевченко довызвал в сборную Георгия Судакова, Сергея Булецу и Александра Назаренко.

Напомним, встреча Украины и Швейцарии состоится завтра, 17 ноября, начало в 21:45. Перед последним туром команда Шевченко опережает оппонента на 3 очка. Ничья или победа гарантируют "сине-желтым" место в лиге А, тогда как поражение может отправить в дивизион B – придется учитывать личные встречи или даже разницу голов.

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