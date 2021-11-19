Останнім матчем збірної України у 2021-му стала гра в Зеніці проти Боснії і Герцеговини. Загалом впродовж року "синьо-жовті" зіграли 18 матчів, встановивши особистий рекорд. До цього найкращим за кількістю матчів був 2006 рік, у якому національна команда провела 14 поєдинків, інформує офіційний сайт УПЛ.

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У цих 18-ти матчах українці 6 разів виграли, 9 разів зіграли внічию і тричі поступилися. Усі поразки трапилися на Євро-2020 – "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), Австрії (0:1) та Англії (0:4). Загальна різниця голів у 2021 році – 25:21. Впродовж року діями команди керували Андрій Шевченко (11 разів) та Олександр Петраков (7), який нещодавно підписав новий контракт з УАФ.

У 2021-му на поле вийшло 39 футболістів збірної, з яких 10 – дебютанти. Кількість усіх гравців збірної України, починаючи з 1992 року, зросла до 288-ми, а голеадорів – до 81-го. Найбільше ігор у 2021 році зіграли Роман Яремчук, Микола Матвієнко – по 17 та Микола Шапаренко – 16. Найкращими бомбардирами стали Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко – по 6 голів. Олександр Зінченко забив тричі.

Наступний поєдинок підопічні Петракова зіграють у березні 2022-го. Це буде півфінал плей-офф кваліфікації на чемпіонат-світу-2022, жеребкування якого відбудеться 26 листопада.

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