В текущем году "сине-желтые" сыграли сразу 18 поединков – больше всего в своей истории.

Последним матчем сборной Украины в 2021-м стала игра в Зенице против Боснии и Герцеговины. Всего за год "сине-желтые" сыграли 18 матчей, установив личный рекорд. До этого лучшим по количеству матчей был 2006 год, в котором национальная команда провела 14 поединков, сообщает официальный сайт УПЛ.

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В этих 18-ти матчах украинцы 6 раз выиграли, 9 раз сыграли вничью и трижды уступили. Все поражения случились на Евро-2020 – "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), Австрии (0:1) и Англии (0:4). Общая разница голов в 2021 году – 25:21. В течение года действиями команды руководили Андрей Шевченко (11 раз) и Александр Петраков (7), недавно подписавший новый контракт с УАФ.

В 2021-м на поле вышли 39 футболистов сборной, из которых 10 – дебютанты. Количество всех игроков сборной Украины, начиная с 1992 года, выросло до 288-ми, а голеадоров – до 81-го. Больше всего игр в 2021 году сыграли Роман Яремчук, Николай Матвиенко – по 17 и Николай Шапаренко – 16. Лучшими бомбардирами стали Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко – по 6 голов. Александр Зинченко забил трижды.

Следующий поединок подопечные Петракова сыграют в марте 2022 года. Это будет полуфинал плей-офф квалификации на чемпионат-мира-2022, жеребьевка которого состоится 26 ноября.

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