Одразу троє представників "синьо-жовтих" увійшли у топ-11 найкорисніших гравців своїх збірних.

Вчора в Європі завершився кваліфікаційний турнір за вихід на чемпіонат світу 2022 року. Серед інших, свій шанс здобути путівку у Катар отримала і збірна України, яка пробилась у плей-офф відбору.

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Статистичний портал WhoScored склав символічну збірну з гравців команд, які приймали участь у групі D (Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан). У топ-11 потрапили одразу троє українців: півзахисник Олександр Зінченко і захисники Микола Матвієнко та Едуард Соболь.

Найбільше своїх представників делегували французи – топ-5 "Ле Бльо" виглядає наступним чином: Лео Дюбуа, Антуан Грізманн, Адріен Рабйо, Кіліан Мбаппе та Карім Бензема. Фіни представлені голкіпером Лукашем Градецкі та півзахисником Робіном Лодом. Анель Ахмедходжіч удостоївся честі презентувати боснійців. Без представництва залишився лише Казахстан.

Нагадаємо, з групи D на ЧС-2022 напряму вийшла Франція. Україна спробує потрапити туди через матчі плей-офф.

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