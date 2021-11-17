На засіданні Виконкому УАФ 17 листопада було ухвалено рішення щодо головного тренера національної збірної України. Олександр Петраков продовжить працювати з командою вже без приставки "виконувача обов'язків".

Президент УАФ Андрій Павелко напередодні анонсував підписання повноцінного контракту з 64-річним Петраковим. Вихід збірної України у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022 переконав керівництво українського футболу у продовженні співпраці з Олександром Васильовичем.

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Відповідно, тренер позбувся приставки "виконувач обов'язків". Контракт розрахований до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024-го. Пропозицію підтримали одноголосно, інформує офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Петраков 17 серпня став виконувачем обов'язків головного тренера збірної України після завершення контрактів тренерського штабу Андрія Шевченка. Під його керівництвом "синьо-жовті" зіграли 7 матчів – 5 нічиїх і перемоги над Фінляндією та Боснією у відборі на ЧС-2022. Не без проблем, але національна команда виконала головне завдання – здобула путівку в плей-офф кваліфікації на Мундіаль в Катарі.

Раніше Олександр Петраков очолював збірну U-19, а також збірні України різних вікових категорій. Найбільшого успіху досяг з командою U-20, на чолі якої виграв чемпіонат світу 2019 року в Польщі.

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