Товариський матч

Кіпр U-17 – Україна U-17 – 0:2

Голи: Шелекета, 38, Денисов, 67

Збірна України U-17 оголосила склад на спаринги з Кіпром перед стартом на Євро-2024 – 5 легіонерів і мета Ман Юнайтед

Юнацька збірна України U-17 у вівторок, 9 квітня, провела перший товариський матч з однолітками з Кіпру. Підопічні Юрія Мороза забили по голу у кожному з таймів і здобули впевнену перемогу. Незадовго до перерви відзначився захисник Шахтаря Микита Шелекета, а після відпочинку своє слово сказав представник Руха Іван Денисов.

До слова, вже у четвер, 11 квітня, "синьо-жовті" проведуть з кіпріотами ще один спаринг (початок о 16:30 за Києвом).

Нагадаємо, Україна та Кіпр зіграють в одній групі на чемпіонаті. Разом з ними у групі А також виступатимуть Сербія та Чехія. Чемпіонат Європи U-17 пройде на Кіпрі з 20 травня по 5 червня.

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