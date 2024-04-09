Товарищеский матч

Кипр U-17 – Украина U-17 – 0:2

Голы: Шелекета, 38, Денисов, 67

Сборная Украины U-17 объявила состав на спарринги с Кипром перед стартом на Евро-2024 – 5 легионеров и цель Ман Юнайтед

Юношеская сборная Украины U-17 во вторник, 9 апреля, провела первый товарищеский матч со сверстниками из Кипра. Подопечные Юрия Мороза забили по голу в каждом из таймов и одержали уверенную победу. Незадолго до перерыва отличился защитник Шахтера Никита Шелекета, а после отдыха свое слово сказал представитель Руха Иван Денисов.

К слову, уже в четверг, 11 апреля, "сине-желтые" проведут с киприотами еще один спарринг (начало в 16:30 по Киеву).

Напомним, Украина и Кипр сыграют в одной группе на чемпионате. Вместе с ними в группе А также будут выступать Сербия и Чехия. Чемпионат Европы U-17 пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня.

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