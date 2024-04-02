Мартінес також натякнув на те, що кілька інших чемпіонів світу також зацікавлені в поїздці на Олімпіаду. Серед них – Крістіан Ромеро та Ніколас Отаменді.

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"У мене ще не було можливості поговорити з Маскерано. Але очевидно, що, будучи воротарем національної збірної, у мене є мрія зіграти за Аргентину на Олімпіаді. Але я зараз про це не думаю, всі мої думки пов'язані з Астон Віллою, боротьбою за потрапляння в Лігу чемпіонів і боротьбою за Лігу конференцій. Також влітку мені належить зіграти на Копа Америка.

Але, як мені підтверджували багато гравців: якщо Хав'єр і хоче, щоб ми були доступні, то ми будемо доступні. Очевидно, що національна збірна має цінуватися вище за клуби. Для нас представляти свою країну – предмет гордості. Куті [Ромеро] і Ота [Отменді] хочуть поїхати, я теж хочу поїхати. Багато хлопців хочуть поїхати на Олімпіаду", – цитує Мартінеса Ole.

Нагадаємо, що Аргентина потрапила в одну групу з командою України Руслана Ротаня.

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