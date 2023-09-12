Збірна України та Італії зустрілись у надважливому матчі 6-го туру відбору до Чемпіонату Європи-2024. Звіт читайте на "Футбол 24".

Збірна України перед матчем на Сан-Сіро трималася на другій позиції, з якої можна виходити на Євро-2024 без плей-офф, а Італія відставала на три залікових бали при грі в запасі. Таким чином, результат протистояння зі "Скуадрою" набував величезного значення. Неймовірно, але шанси "синьо-жовтих" на нічию чи навіть на перемогу були чи не найвищими за всю історію протистояння – наша команда на ходу, а от апеннінці три дні тому продемонстрували жахливу гру, розписавши 1:1 з Північною Македонією.

До того ж, Італія зазнала серйозних кадрових втрат. У лазарет загриміли К'єза, Політано, Манчіні, Тоналі та Лоренцо Пеллегріні, а Іммобіле несподівано залишився у запасі. У центрі оборони взагалі довелося випускати 19-річного Скальвіні.

Сергій Ребров змушений був замінити травмованого Матвієнка на Кривцова. У стартовому складі прогнозовано з'явився Довбик – зате в основу повернувся капітан Ярмоленко. Очікувалось, що Циганков зміститься на позицію "десятки", але Віктор перейшов аж на лівий фланг атаки (а Судаков зберіг місце у центрі поля). Мудрик же присів на банку (можливо, через пошкодження, отримане у грі з Англією).

Жахливі 30 хвилин на Сан-Сіро

Тут навіть особливо говорити нічого. Збірної України на полі просто не було. Як і в поєдинку проти англійців, мінімальний стартовий тиск суперника призвів до виносів абикуди з купою дрібних втрат – навіть Бущан не діяв надійно, вибиваючи м'яч кулаками у дуже простих ситуаціях.

При цьому компактності в низькому блоці, як з Англією, вже не виникало – "Скуадра" дуже легко розтягувала нас через діагоналі. При цьому ставка явно була зроблена на фланг Миколенка й Кривцова, адже зліва постійно були відкритими Ді Лоренцо й Дзаньйоло.

Туди ж приходили Распадорі й Фраттезі. Набір прізвищ не має великого значення – важливий принцип. Апеннінці перевантажували один фланг й виконували швидкі переведення на інший, де відкритими були два футболісти. Вони розтягували оборону, а у вільний простір вривався хтось третій (частіше за інших це робив Фраттезі).

Праворуч же італійці розривали, користуючись неможливістю Ярмоленка підтримувати Коноплю в обороні. Зрештою, варто відзначити, що італійці банально були швидшими й інтенсивнішими при роботі на м'ячі. Вболівальники й експерти сильно недооцінили Італію, повіривши у її кризу. "Скуадра" грала, як топ-збірна.

Україна ж не пресингувала, програвала більшість єдиноборств і повністю віддала центр поля. Білд-ап взагалі не існував, хоча пробували розігрувати по-різному – і через опускання Судакова, і через прихід Степаненка в задню трійку, і через звичайні лонгболи від кіпера. Як наслідок, Довбик залишався без роботи. Взагалі, сміливих рішень ніхто не приймав.

Перша атака з входженням у штрафний Італії сталася аж на 21-й хвилині. Було ще кілька перспективних нагод для вибігти у контратаку, але замість швидкого запуску м'яча вперед "синьо-жовті" тупцювали й розвертались. Особливо впадала в очі неефективність Степаненка – не помічаючи варіанти для просувань, Тарас до самої перерви пасував на ближнього.

Італії пощастило з голами, але "Скуадра" награла на них

Вже на 3-й хвилині італійці могли скористатись панікою українців. Після вкидання ауту з лівого флангу Ді Лроренцо зачепився за підбирання й бахнув метрів з 20-ти – над поперечкою! Ще за сім хвилин Ді Лоренцо виконав філігранну передачу на правий кут воротарського, куди влетів Распадорі, однак подальший удар Джакомо пройшов у зовнішній бік сітки.

А на 12-й хвилині "Скуадра" вийшла вперед. Банальна помилка – Судаков втратив м'яч недалеко від штрафного, послизнувшись і впавши. Дзакканьї підхопив сферу й покотив на Распадорі, а той вистрілив у ближній кут. 1:0.

На 17-й хвилині чергове вривання центрхавів Італії у карний майданчик призвело до паніки й топ-моменту. Фраттезі зачепився за м'яч і скинув його Бареллі, а Ніколо метрів з 10-ти пробив "шведою". Ніколо влучив у голову Забарному! На 26-й же Дімарко виконав подачу на Фраттезі, а той перевів на лінію штрафного під удар Распадорі – вище воріт!

А вже на 28-й Україна пропустила вдруге. Діагональ на правий фланг в ноги Дзаньйоло, зміщення в центр і удар – м'яч влучив у Фреттезі, а той розстрілює ворота з близької відстані. Гол спочатку не зарахували через офсайд, але VAR показав, що все чисто. Конопля не витримав лінію. 2:0.

Україна прокинулась і повернулась у гру

Як і в матчі проти Англії, "синьо-жовті" загадали про можливість грати у футбол вже після 30-ї хвилини. У діях наших футболістів стало більше жорсткості й агресії. Знову з'явились сміливі рішення – італійців намагалися обігрувати 1-в-1. З'явилися високі підіймання й швидкі передачі за спину захисникам.

Особливо виділялись Зінченко та Судакова. Олександр взагалі почав покривати всю опорну зону на обох половинах, зберігаючи м'яч під контролем і обігруючись коротко, в той час як Георгій відповідав за креатив. Прокинувся навіть правий фланг – Ярмоленко кілька разів відкривався та віддавав паси на хід Коноплі. На 30-х хвилинах пройшло навіть кілька атак на кшталт тієї, яка призвела до гола у ворота Англії.

На 35-й хвилині виник перший момент. Судаков знайшов передачею Довбика, а той щільно вистрілив з-за меж штрафного – Доннарумма парирував! А ще за п'ять хвилин Україна відіграла один м'яч.

Знову класно зіграв Судаков, який розхитав суперника в центрі поля, протягнув м'яч і віддав розрізну передачу на Довбика. Артем зачепився за сферу на лівому краю, обігрався у стіночку з Ярмоленком і пробив, змусивши Доннарумму виконувати сейв – а Дімарко у паніці вибив м'яч у ноги Ярмоленку!

Андрій покарав. 2:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Що найбільш важливо, старт другого тайму пройшов у тому ж руслі, що і завершення першого – Україна діяла сміливо, Судаков асистував Довбику, а атаки доходили до логічного завершення.

Зокрема, на 49-й хвилині Артем переводив м'яч з правого флангу на лінію півкола, звідки стріляв Циганков. Удар накрили. Ще за дві хвилини Довбик відкрився під закидання Судакова на правий край штрафного, звідки завдав потужного пострілу – повз ближню стійку! За марнотратство на 53-й хвилині нас могли покарати, однак Дзакканьї після скидки Распадорі в центр карного майданчика пробив повз дальній кут.

А далі пішли заміни. Сергій Ребро на 58-й хвилині зняв з пробігу Ярмоленка й Довбика, кинувши у бій Мудрика (Циганков перейшов на правий фланг) та Яремчука. Лучано Спаллеті освіжив лівий фланг – замість Дзакканьї й Дімарко випустив Ньйонто й Бірагі.

Італія забрала останню 30-хвилинку

На жаль, після цього атака збірної України вимкнулась. Не допомогла навіть поява Буяльського й Ваната на 75-й хвилині (замість Циганкова та Зінченка). Підопічні Сергія Реброва до 80-х хвилин мали тільки один невдалий ривок Мудрика, коли він зайшов у штрафний і відверто загрався.

Італія чинила колосальний тиск, створюючи гострі моменти. На 66-й хвилині Скальвіні замикав подачу з кутового (м'яч пройшов у сантиметрах від поперечки). На 67-й Дзаньйоло обігрався з Фраттезі й бахнув з лінії штрафного у дальній кут – Бущан парирував! На 69-й же наш захист відверто порвали у нашому ж карному майданчику, але Локателлі в завершенні епізоду вистрілив у поперечку!

Після виходу Ретегі й Орсоліні на 72-й хвилині нічого капітально не змінилось. Італія розкатувала нас, як душа забажає. Втім, із завершенням у "Скуадри" несподівано почались проблеми – більше моментів у матчі вони не створювали.

Україна мала шанс врятуватись

В останню 10-хвилинку українці заграли на чужій половині активніше. Зокрема, на 81-й хвилині Судаков організував хороший контрвипад, а Буяльський заробив небезпечний стандарт – втім, Мудрик пробив по горобцях. На 85-й же Мудрик прорвався лівим флангом і подав на дальню стійку, де Конопля протиснув Ньйонто й замкнув. Повз ворота!

На останній хвилині свіжий Ванат спробував забити з дистанції, але вийшло неточно. Втім, Італія теж не відсиджувалась – наприкінці зустрічі Ретегі й Ньонто розкатували нашу оборону в штрафному, але ніяк не могли завершити атаку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Лучано Спаллетті. 2:1! Таким чином, Італія й Україна набрали по 7 очок, однак апеннінці обійшли нас у таблиці завдяки кращій статистиці у особистих зустрічах. Матч-відповідь пройде 20 листопада.