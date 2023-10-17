Сергій Ребров вдався до обмеженої ротації

Тренерський штаб збірної України у порівнянні з матчем проти Північної Македонії зробив три заміни. Дві з них було проведено на правому фланзі – замість інертного Зубкова вийшов Ванат, а Конопля в обороні поступився місцем Караваєву. Ще одна перестановка була вимушеною, адже травмувався Степаненко. Довелося випускати Сидорчука.

Ці рішення нікого не тривожили. Здавалося, що для зустрічі з Мальтою можна провести ще більшу ротацію. Ніхто не сумнівався у перемозі України – навіть попри важкий червневий матч з острів'янами, коли вдалося здобути мінімальну перемогу завдяки голу на 72-й хвилині.

Перший тайм – катастрофа...

Влітку збірна Мальти здивувала Україну якісним пресингом на нашій третині. Він виливався у помилки й небезпечні моменти. Тоді ці проблеми списали на фактор втоми (команда проводила третю гру за тиждень) і недовгий термін роботи Реброва – втім, те ж саме вболівальники побачили і в зустрічі на острові. Почасти з-під тиску "хрестоносців" виходили, виносячи м'яч в аут.

Дії підопічних Сергія Станіславовича при цьому виглядали сумбурно. Були спроби агресивного тиску. Були спроби тримати м'яч – все це виглядало діряво й вайлувато. Мальта не сипалась.

Що найбільш прикро, за перші 35 хвилин "синьо-жовті" не створили жодного реального моменту. Далі кількох підходів до штрафного справа не просувалася. Ставка на Ваната особливо не спрацювала – Україна все так же звалювалась на лівий фланг.

А от острів'яни взяли та й забили гол на 12-й хвилині. У знущальницькому стилі. Нвоко залишився без опіки в опорній зоні, прийняв вертикальний пас низом і в дотик скинув м'яч на хід Мбонгу – а Пол втік від обох центрбеків збірної України. Далі залишилось прошити Трубіна. 0:1.

...але Україна відскочила

В принципі, увесь перший тайм у виконанні українців виглядав жахливо, але на перерву збірна пішла за переваги в рахунку. З цим нам допомогли самі мальтійці. На 38-й хвилині Камензулі допоміг відновити статус-кво, незграбно зрізавши у власні ворота кволу передачу Судакова. 1:1

На 41-й же Мудрик влетів на лівий край штрафного, а Джозеф Мбонг поклав його на газон. Пенальті! Довбик пробив доволі слабко, але м'яч таки прослизнув під Бонелло – 1:2! Втім, острів'яни могли зрівняти рахунок вже на 45-й хвилині внаслідок передачі Пола Мбонга на лінію карного майданчика, звідки потужно пробив Гійом'є – Метью влучив у поперечину!

Загалом, успіх збірної України тримався на Мудрику. Михайло був найактивнішим, хоча до ефективності залишаються питання. Хай там як, обидва голи почалися з його дій, а крім того він ледь не забив на 36-й хвилині – простріл Караваєва з правого флангу докотився на лівий кут штрафного, а Михайло пробив звідти під дальню стійку. Голкіпер парирував, однак лайнсмен зафіксував офсайд.

Міша у компенсований час міг повторити подвиг Караваєва, пробивши у майже порожні ворота з центру поля, але Бонелло врятував. Попри ці старання, сумарний атакувальний доробок України у першому таймі виглядав жахливо – за ударами була рівність, а без урахування пенальті наш показник очікуваних голів становив 0,21 xG. Менше, ніж у збірної Мальти.

Другий тайм не був кращим. Ребров з 60-х хвилин почав грати на збереження рахунку

Клас збірної України повинен був датись взнаки. Мальта не могла витримати на такому пристойному рівні весь матч, а Сергій Ребров мав купу варіантів для тактичних перестановок. Досвід червневого матчу слугував підтвердженням – "хрестоносців" по у другому таймі таки дотиснули.

Втім, перші 30 хвилин після відновлення гри мало відрізнялись від того, що ми бачили до перерви. У нас навіть зменшився показник володіння м'ячем (з 70% до 56%). Із шести ударів по воротах чотири були дальніми й мали мізерну гостроту, а два постріли з периметру були заблоковані. Лишень лонгшот Мудрика на 70-й хвилині реально претендував на гол – Михайло цілив під праву стійку, змусивши Бонелло парирувати.

Мальта завдала навіть більше пострілів, причому небезпечних епізодів була аж два. Нвоко пробивав з розвороту метрів з 20-ти – Трубін дістав м'яч з-під лівої від себе стійки. Пол Мбонг же на 75-й бахнув метрів з 30-ти. Сфера пролетіла над поперечкою.

На ту мить Сергій Ребров провів вже три заміни. Ще у роздягальні Сваток вийшов замість Матвієнка, а в середині другого тайму на полі з'явились Назарина й Конопля (Судаков і Ванат відправились на банку). Це означало гру на утримання – тренерський штаб посилив центр опорником, Юхим є профільним захисником, а Караваєв піднявся вище. На 76-й хвилині Олександра замінив Зубков.

Мудрик врятував від проблем. Тепер все вирішиться у матчі проти Італії

Україна не цуралася розкатувати м'яч на власній половині, вбиваючи час. Загалом, за 10 хвилин після удару Мбонга моментів побачити не вдалося – пригадується тільки подача Зубкова, до якої не дотягнувся Довбик. Все це неабияк тривожило, адже всього один випадковий гол мальтійців міг коштувати перемоги.

На щастя, Мудрик був зарядженим на гол. І він добився свого на 86-й хвилині. Зірковий вінгер Челсі переграв захисника на фланзі, змістився у центр і вистрілив метрів з 26-ти – точно в дальній кут, без шансів для Бонелло. 1:3! Всі питання щодо переможця були зняті.

На 90-й хвилині Зубков міг і до розгрому справу довести. Олександр побачив, що Бонелло вийшов з воріт, і спробував повторити трюк Караваєва – втім, м'яч пройшов повз ворота. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу збірної України з рахунком 1:3. "Синьо-жовті" набрали 13 очок.

Італія у паралельному матчі програла Англії, тож підопічні Сергія Реброва повернулись на другу позицію. Щоправда, у "Скуадри" є матч в запасі, однак це вже таке. Найголовніше, що апеннінці не зможуть відірватись від України більше, ніж на три очки – значить, доля путівки на Євро-2024 буде розіграна у нашому поєдинку з "адзуррі" в Леверкузені.