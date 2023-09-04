Збірна України U-19 з футзалу обіграла Словенію та очолила групу на Євро-2023
Україна впевнено перемогла Словенію в поєдинку 2-го туру групового етапу Євро-2023 U-19.
Євро-2023 U-19, груповий етап, 2-й тур
Словенія – Україна – 2:4
Голи: Руїс, 26, Чоп, 40 – Маліновський, 2, 28, 35, Федик, 15
Україна дуже класно розпочала гру – Маліновський вже на 2 хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Словенія відповіла ударом Скріньяра у стійку, а "синьо-жовті" подвоїли перевагу завдяки точному удару Федика.
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На старті другої половини Руїс відквитав один м'яч, але Маліновський швидко відновив розрив у два м'ячі, а згодом оформив і хет-трик. Словенці ж під кінець гри зробили рахунок остаточним – 2:4.
Таким чином, Україна набрала 3 очки та очолила групу B завдяки більшій кількості голів. Стільки ж пунктів мають Італія та Словенія. Вирішальний поєдинок за вихід з квартету Україна проведе 6 вересня проти Фінляндії.
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