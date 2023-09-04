Євро-2023 U-19, груповий етап, 2-й тур

Словенія – Україна – 2:4

Голи: Руїс, 26, Чоп, 40 – Маліновський, 2, 28, 35, Федик, 15

Україна дуже класно розпочала гру – Маліновський вже на 2 хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Словенія відповіла ударом Скріньяра у стійку, а "синьо-жовті" подвоїли перевагу завдяки точному удару Федика.

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На старті другої половини Руїс відквитав один м'яч, але Маліновський швидко відновив розрив у два м'ячі, а згодом оформив і хет-трик. Словенці ж під кінець гри зробили рахунок остаточним – 2:4.

Таким чином, Україна набрала 3 очки та очолила групу B завдяки більшій кількості голів. Стільки ж пунктів мають Італія та Словенія. Вирішальний поєдинок за вихід з квартету Україна проведе 6 вересня проти Фінляндії.

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